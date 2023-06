To F-16-kampfly brød lydmuren over Jylland

Torsdag lød to store brag over Midt- og Vestjylland.

Årsagen var to F-16-kampfly, som brød lydmuren.

Det oplyser Forsvaret i en mail til TV Midtvest.

Den militære myndighed fortæller ifølge mediet, at der var tale om en særlig omstændighed.

- Luftfartsmyndighederne har torsdag eftermiddag haft grund til at tro, at der kunne være et problem på et civilt fly, som fløj på en rute vest for Jylland mod Norge, lyder det fra Forsvaret til TV Midtvest.

Af den grund blev det besluttet, at det såkaldte afvisningsberedskab fra flyvestationen Skrydstrup i Sønderjylland skulle aktiveres.

Afvisningsberedskabets overordnede formål er "at hævde og håndhæve Danmarks suverænitet samt yde støtte til civile fly," fremgår det af Forsvarets hjemmeside.

De to kampfly blev i den forbindelse sendt efter det pågældende fly.

Der blev vurderet behov for, at de skulle flyve i overlydshastighed. Det vil sige, at de skulle flyve hurtigere end lyden gennem luften.

Og det resulterede i de høje brag.

De nærmere omstændigheder om, hvad der skete efterfølgende, er torsdag aften uklare, skriver TV Midtvest.

Dog oplyser Forsvaret, at de danske F-16-kampfly fløj tilbage til Skrydstrup, og at de norske myndigheder har overtaget sagen.

Samtidig fremgår det af mailen ifølge TV Midtvest, at kampflyene fulgte det civile fly til lufthavnen Gardermoen, der også er kendt som Oslo Lufthavn.

Ifølge TV Midtvest har flere borgere berettet om rystende huse og vinduer i forbindelse med de høje brag.

De kunne høres over det meste af Midt- og Vestjylland - heriblandt Struer, Herning, Holstebro, Videbæk og Thy, skriver mediet.

/ritzau/