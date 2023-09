Danmarks nye kampfly forsinkes grundet problemer hos producent

De F-35-kampfly, som skulle leveres i første halvår af 2024, bliver forsinket. Det skyldes udfordringer hos producenten Lockheed Martin.

De næste danske F-35-kampfly, som er verdens mest avancerede, forventes tidligst leveret i andet halvår af 2024 i stedet for første halvår af 2024.

- Jeg har i dag orienteret forligskredsen om, at leveringen af de næste, danske F-35-kampfly bliver forsinket.

- Det ærgrer mig selvfølgelig meget, fordi Forsvaret har brug for de her avancerede fly til at løse opgaver nationalt og internationalt, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i en pressemeddelelse.

Problemet skyldes blandt andet udvikling og test af den software, som benyttes i de nyeste versioner af F-35-kampflyene.

Efter planen kommer de første fire nye F-35-kampfly til Skrydstrup 1. oktober, hvor de får base. Det er den næste sending, der er forsinket.

Danmark har for nylig doneret 19 aldrende F-16-kampfly til Ukraine i kampen mod Rusland, men de er endnu ikke overdraget.

Forsvarets vurdering er, at Forsvaret fortsat vil kunne håndtere træning af ukrainske piloter og donation af fly til Ukraine.

Forsvaret af det danske luftrum påvirkes ikke, og forsinkelsen vil heller ikke påvirke forpligtelser over for forsvarsalliancen Nato i en eventuel konfliktsituation.

Det er uvist, hvad forsinkelserne betyder.

- Jeg har bedt om en redegørelse for, hvad forsinkelserne betyder, og hvordan vi håndterer dette.

- Jeg vil nu blandt andet gå i dialog med min amerikanske kollega Lloyd Austin for at se på mulige løsninger, siger forsvarsminister, Troels Lund Poulsen.

Onsdag kom det frem, at den amerikanske våbenproducent Lockheed Martin reducerede antallet af leveringer. Det fik aktierne til at falde.

Danmark står til at modtage 27 F-35-kampfly i alt, men det fremgår ikke, hvor mange danske fly, der bliver forsinket. Det har Ritzau spurgt til.

Lockheed Martin forventer at levere 97 fly til købere mod en tidligere forventning om, at kunne levere mellem 100 og 120.

F-35-kampflyene vil blive leveret til Danmark drypvis over de kommende år. Fra næste år vil de begynde at overtage forsvaret af det danske luftrum fra deres forgængere.

Fra 2025 skal F-35 kunne udsendes på internationale missioner, og i 2027 ventes de sidste F-16-kampfly at blive sendt på pension.

/ritzau