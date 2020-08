Få glemmer mundbind - men nogle får det ikke på i tide

Nogle har ikke styr på, at krav om mundbind i den offentlige transport også gælder på perronen.

Det går tilsyneladende næsten problemfrit med at huske at dække mund og næse med mundbind eller visir i offentlig transport.

Lørdag var den første dag for det landsdækkende påbud, og fra de forskellige trafikselskaber lyder det lørdag aften, at de fleste har godt styr på det.

DSB's informationschef, Tony Bispeskov, siger, at næsten alle efterhånden husker det.

- Jeg vil tro, det var lidt usikkerhed og forvirring tidligt i morges, som gjorde, at ni ud af ti huskede det, men nu nærmer vi os ti ud af ti, fordi folk klart har taget imod det, siger Tony Bispeskov.

Sådan ser det også ud hos Sydtrafik, der står for den kollektive trafik i den jyske del af Region Syddanmark. Det fortæller afdelingschef Jette Lauridsen. Kun en enkelt eller to glemmer det, lyder det.

Billedet er det samme hos Fynbus, hvor man slet ikke har oplevet, at folk glemmer mundbind, siger kommunikationschef Martin Krogh.

Men mange glemmer, at påbuddet gælder på hele stationen og ikke kun, når man befinder sig i transportmidlet.

Det fortæller både Nordjyllands Trafikselskab og DSB.

Nordjyllands Trafikselskab vil nu forsøge at skilte bedre, så alle er klar over det, fortæller Mette Henriksen, der er chef for kunder og salg.

- Kunderne skal vænne sig til det på stationerne. Mange er ikke klar over det. De tager det af, så snart de træder ud af bussen.

- Det er ikke et kæmpe problem, men vi kan se, vi skal have mere kommunikation om det på stationer og terminaler. Jeg tror, at mange kun har hørt, man skal have det på i bus, tog og metro, siger hun.

Tony Bispeskov siger også, at der var en del usikkerhed om det lørdag.

- Der var usikkerhed om, hvorvidt det også gælder på stationer og perroner. Vi har haft personale ved flere indgange for at fortælle, at det også gælder, så snart du træder ind på stationen og ikke først i toget, siger Tony Bispeskov.

De fleste har mundbindet på sig og kan derfor hurtigt fiske det op, når de får det at vide. Har de ikke et, henviser personalet til, at de køber et mundbind i en kiosk på stationen.

Påbuddet om at bære mundbind eller visir gælder ikke, hvis man opholder sig i butikker, caféer eller lignende, hvis disse findes på en station.

Kravet om mundbind i offentlig transport gælder, uanset hvornår på døgnet man rejser. Indtil videre gælder det til udgangen af oktober, men det er muligt, at det bliver enten forkortet eller forlænget.

/ritzau/