EU-undersøgelse: Få har det så svært med russerne som danskerne

Rusland og præsident Vladimir Putin fylder meget i debatten om det kommende forlig om det danske forsvar. Netop danskerne har et særligt anstrengt forhold til russerne, viser tværeuropæisk undersøgelse, hvor Danmark i Rusland-skepsis overgår stort set alle andre EU-lande

Den russiske bjørn er et udholdende, uforudsigeligt og bidsk bekendtskab, som det er udmagrende at gå i nærkamp med og tager lang tid at nedstirre. Det har en lang række lande og ledere lært op gennem historien.

Lige fra Adolf Hitler, for hvem Stalingrad-slaget ifølge nogle beskrivelser var en slags Waterloo, og tilbage til Napoleon Bonaparte, der 130 år forinden fik tæv i Rusland, før han vitterligt mødte sit Waterloo. 1500-tallets svenske Gustav Vasa og 1900-tallets finske Gustaf Mannerheim mødte også russerne på slagmarken, mens amerikanske præsidenter fra Truman til Reagan lige holdt terrorbalancen over for Sovjetunionen i over 40 år frem til 1991.

Men lille Danmark har aldrig været i krig med den store bjørn mod øst. Jovist sørgede russiske soldater på Bornholm for, at Danmark ikke blev helt befriet med Befrielsen i maj 1945 – russerne blev på klippeøen helt indtil 1946. Og jovist havde vi danskere under den kolde krig et meget ukammeratligt forhold til kammeraterne i øst. Men Danmark og Rusland har aldrig været i krig.

Alligevel er vi – hollænderne undtaget – den mindst Rusland-venlige befolkning i EU’s endnu 28 medlemslande. Det viste en paneuropæisk holdningsundersøgelse, det såkaldte Eurobarometer, der foretages for EU-Kommissionen, tilbage i december sidste år. En undersøgelse, som måske er interessant at bide mærke i, nu hvor forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig går i gang. Forsvarsforliget skal nemlig især styrke ”forsvarets evne til kollektiv afskrækkelse og forsvaret af Nato”, som der står i regeringens udspil.