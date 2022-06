Få lyspunkter i rapport om svigt af børn: "Der mangler oplysning om pligten til at underrette"

Der er brug for oplysning om pligten til at underrette kommunen, hvis man oplever børn, der udsættes for vold af deres forældre

For sjette år i træk udgiver Børns Vilkår og Tryg Fonden rapporten "svigt af børn i Danmark". Rapporten tegner et mørkt billede af, hvor mange børn, der stadig oplever vold i hjemmet. Derudover er der sket et fald i den underretningspligt, som alle borgere i Danmark er omfattet af. Den kræver, at man rapporterer til myndighederne, hvis man oplever, at et barn bliver udsat for vold. Ifølge den nye rapport er det dog kun 69 procent af de adspurgte voksne, der kender til underretningspligten. I rapporten fra 2021 var det 78 procent. Direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl enormt ærgerlig over, hvor mange børn der stadig bliver udsat for vold.

Hvad bekymrer dig mest ved jeres nye rapport?