"Aldrig spørge om det nytter, kun om det er sandt," sagde digterpræsten Kaj Munk, der gik i døden for sin tro på friheden og demokratiet for godt trekvart århundrede siden.

De ord skulle man tro, at de 10 østjyske folketingskandidater, der onsdag aften var samlet til debat i Tebstrup Forsamlingshus syd for Skanderborg, havde sagt til sig selv, inden de gik på scenen for at diskutere politik.