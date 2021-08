Få opkald til Veterancenteret trods udvikling i Afghanistan

Veterancenteret under Forsvaret har ikke oplevet en stigning i antallet af henvendelser fra Afghanistan-veteraner og deres pårørende. Man var ellers klar med ekstra mandskab på grund af udviklingen i Afghanistan.

Det oplyser Anne Seehausen Hansen, der er chef for militærpsykologisk afdeling hos Veterancenteret.

- Det har egentlig været et stabilt lavt henvendelsestal, siger hun.

Hun fortæller, at Veterancenteret fra mandag til og med onsdag har fået syv henvendelser fra enten Afghanistan-veteraner eller pårørende.

Mandag oplyste Veterancenteret, at de havde indkaldt flere fagfolk til at sidde ved telefonerne.

Det gjorde man på grund af situationen i Afghanistan, hvor Taliban har generobret magten.

Veterancentret er nu gået tilbage til det normale beredskab igen.

- Vi holder hele tiden øje med situationen og sørger for, at vi kan skrue op for mandskabet, hvis der er behov for det, siger Anne Seehausen Hansen.

Hun mener, at mange bruger deres nære relationer i stedet for at tage kontakt til Veterancenteret.

- De bruger deres nærmeste, som også har været en del af udsendelsen. Mange bruger soldaterkammerater og folk, de har været udsendt sammen med, siger hun.

Hun fortæller, at dem der henvender sig, taler om meningsløshed, uro og tristhed.

- De prøver at finde fornyet mening i den udsendelse, de har haft, siger hun.

Mandag fortalte forsvarsminister Trine Bramsen (S), at der var sat ekstra ressourcer af til Veterancenteret.

- Mine og alle andres følelser er hos vores veteraner, som har ydet en vigtig indsats, og som har givet Afghanistan 20 år uden Talibans styre, sagde ministeren.

Anne Seehausen Hansen fortæller, at de heller ikke forventer en stigning i de kommende dage, selv om det ikke kan udelukkes.

- Nogle har brug for at gå og gruble over det, inden de henvender sig til os.

- Hvis man har gået med det nogle dage og ikke kan få det på plads, så skal man endelig ringe og bruge os, fastslår hun.

Veterancenteret er en del af Forsvarets tilbud til nuværende og tidligere medarbejdere. Også pårørende kan henvende sig.

Cirka 12.000 danske soldater har været udsendt til Afghanistan. Flere har været udsendt flere gange.

Således har der været cirka 21.000 udsendelser til Afghanistan fra Danmark siden 2002.

/ritzau/