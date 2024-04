Får man fornyet sit kørekort som 91-årig, kan man køre bil, til man er 106. Det bekymrer eksperter

Det er primært op til den ældre selv at afgøre, hvornår man ikke længere skal køre bil. Og den praksis giver både læger og pårørende panderynker. Ældre Sagen mener fortsat, at det var rigtigt at afskaffe regelmæssige lægetjek