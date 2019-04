Facebook før snarligt dansk valg: USA-valg var wakeupcall

Facebook har flere tiltag mod misinformation. Partier har også lavet aftale mod fjendtlig påvirkning af valg.

Inden sommerferien venter både et folketingsvalg og et EU-valg, og Facebook bruges som platform til at overbevise og påvirke vælgere.

Derfor har Facebook også særligt fokus på valgene, fortæller det sociale medies politiske chef i Norden, Martin Ruby.

Facebook er blevet kritiseret for ikke at gøre nok under den seneste amerikanske valgkamp, og det har været en øjenåbner, fortæller Martin Ruby.

- I det amerikanske valg blev vi taget på sengen. Det var et wakeupcall for os. Det har gjort, at vi har måttet lægge kursen om for nationale valg over hele kloden, siger han og tilføjer:

- I forhold til det danske valg har vi i lang tid bygget samarbejde med partierne og myndighederne op for at få dels skabt et "fast track", som er en mulighed for partier og myndigheder til meget hurtigt at få løst problemer i valgkampen.

- Det andet er et faktasamarbejde med en uvildig faktatjekker, siger han.

Facebook har desuden strammet kravene til politiske annoncer.

Forsvarets Efterretningstjeneste fortalte i december, at Rusland kan forsøge at påvirke et dansk valg, og fra politisk hold er der tiltag for at forhindre påvirkning med misinformation.

Blandt andet har alle opstillingsberettigede partier givet håndslag på ikke at videregive misinformation fra udenlandske kampagner.

Desuden har partierne aftalt at "afstå fra at organisere anonyme platforme på sociale medier" og "undgå at fremsætte anonyme kommentarer i disse fora."

I Socialdemokratiet fortæller partisekretær Jan Juul Christensen, at de er opmærksomme på, om der spredes misinformation.

Han har ikke noget imod, at Facebook har strammet kravene til politiske annoncer, som indebærer, at brugere skal autoriseres for at kunne reklamere.

- Det er et engangsarbejde, som skal gøres nu. På den måde er det okay.

- Det er fint med de eksempler, der har været fra udlandet, at de tager deres ansvar alvorligt som medie, siger Jan Juul Christensen.

Venstres politiske ordfører, Britt Bager, roser også Facebooks initiativ. Men hun havde gerne ønsket mere tid til at handle på det. For det blev først meldt ud, cirka en halv måned før det trådte i kraft i april.

- Helt grundlæggende bakker vi op om det initiativ med at legitimere og autorisere profiler, der skal sprede politisk indhold.

- Det er klart, at det er tæt på et folketingsvalg, og vi havde selvfølgelig gerne set, at vi havde haft mere tid til at implementere det, siger hun.

/ritzau/