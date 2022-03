Faderen til forsvarsforbeholdet er klar til at lægge det i graven

Sikkerhedspolitik skal fylde meget mere i EU, og derfor er det positivt, at et bredt flertal i Folketinget er klar til at sætte forsvarsforbeholdet til folkeafstemning. Det mener forbeholdets opfinder og forhenværende SF-formand Holger K. Nielsen.