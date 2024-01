Fædre tager flere af barnets første sygedage end tidligere

Fædre tager oftere barnets første sygedage, end de gjorde for ti år siden. Det har givet en mere lige fordeling mellem forældrene end tidligere.

Det er dog stadig mødrene, der tager de fleste af barnets første sygedage.

Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, DA.

Hver gang far tog barnets første sygedag i 2013, så havde mor ved udgangen af året taget 1,84 gang flere.

Det tal er nu faldet. I 2022 tog mødrene 1,59 gang flere end fædrene.

DA har selv lavet beregningerne på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

En mere ligelig fordeling af fraværsdage kan være godt nyt for ligestillingen mellem kønnene på arbejdsmarkedet.

Det siger Pernille Knudsen, der er viceadministrerende direktør i DA, i analysen.

- Det ser ud, som om der er kommet mere ligestilling mellem mor og far, når de har syge børn. Det er glædeligt, at vi også på det her område begynder at se en bedre kønsbalance, da det også kan bidrage til, at kvinder med børn i lige så høj grad som mænd med børn oplever at have de samme muligheder for at gøre karriere.

Der er dog stadig lang vej til, at børnenes første sygedage er helt ligeligt fordelt. Hvis udviklingen fortsætter i samme tempo som de seneste ti år, så vil far og mor først deles lige om at tage barnets første sygedag i 2043.

