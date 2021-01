Fællessang løb med tre statuetter ved Tvprisen

Tre gange heriblandt ved "Seerprisen" sejrede "Fællessang" af DR ved årets Tvprisen, der blev afholdt online.

”Fællessang – hver for sig” på DR blev den helt store vinder, da tv-branchen torsdag aften uddelte Tvprisen 2021.

Programmet, der samler danskerne om sang under coronapandemien, løb med tre af de i alt 25 statuetter. Det vandt for ”Bedste underholdning”, ”Årets nyskabelse” i underholdningsgenren og ”Seerprisen”.

Tvprisen er branchens årlige kåring af de bedste programmer og personlige præstationer på dansk tv.

I år måtte prisuddelingen dog afholdes som et livestream-event fra Langelinie Pavillonen i København på grund af coronapandemien.

DR blev den store vinder af hele uddelingen, hvor stationen løb med 14 priser, mens TV2 vandt otte styks.

TV2 vandt blandt andet i kategorien "Bedste nyhedshistorie" med en historie om ensomhed blandt ældre i Danmark.

Samtidig lykkedes det stationen at slå DR i kampen om "Bedste tv-serie" i lang format, hvor krimiserien "Alfa" vandt.

De to stationer delte priserne for "Årets vært". Peter Qvortrup Geisling vandt faktakategorien som vært på "Lægens Bord" på DR, mens TV2's Sofie Linde løb med titlen i underholdningskategorien for sit værtskab på "Zulu Comedy Galla 2020" og "X Factor".

Det var under førstnævnte i august, at Sofie Linde fortalte, at hun som 18-årig var blevet afkrævet et blowjob af en mediechef på DR, der ellers truede med at ødelægge hendes karriere.

Med det startede et fokus på sexisme i den danske mediebranche.

I "Bedste sportsprogram" vandt TV3 for "Håndboldlogen", mens Xee sejrede i "Bedste tv-serie" i kort format for "Limboland".

Æresprisen for "Årets Otto" gik i år til Stig Thorsboe, der er manuskriptforfatter og dramatiker. Han står blandt andet bag tv-serierne "Krøniken" og "Badehotellet".

Tvprisen arrangeres af Producentforeningen, der er en brancheorganisation for producenter af film, tv og computerspil.

Årets værter for det virtuelle show var underholdningsværten Jacob Riising og nyhedsværten Cecilie Beck.

/ritzau/