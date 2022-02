Fængsel skal udbedres før afsoning i Kosovo er mulig

Der skal rettes op på alt fra skimmelsvamp til kontorpladser i det fængsel i Kosovo, der efter planen skal huse kriminelle, der er blevet udvist af Danmark.

Det fremgår af et folketingssvar fra justitsminister Nick Hækkerup (S).

Giljan-fængslet skal ifølge den politiske aftale for Kriminalforsorgen bruges til at have omkring 300 fængselspladser i udlandet til udvisningsdømte fra lande, der ikke er med i EU.

Aftalen blev indgået i december.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det kan om det konkrete fængsel oplyses, at det er bygget med ekstern finansiering som led i genopbygningen af Kosovo efter Balkan-krigene. Faciliteten er færdigopført i 2016 og er derfor et relativt nyt byggeri.

- Der er dog behov for, at fængslet gennemgår en række justeringer og udbedringer inden ibrugtagelse.

Sådan skriver justitsministeren om fængslet i et svar til Enhedslistens Rosa Lund. Enhedslisten er ikke med i aftalen og er imod at leje fængselspladser i udlandet.

- Der er tale om mennesker, der burde være i dansk fængsel. Derfor mener vi i Enhedslisten, at det er vigtigt, at konventionerne bliver overholdt.

- Min grundlæggende bekymring er, om vi overholder menneskerettighederne. Om vi kan monitorere et fængsel så langt fra Danmark, siger hun.

Det er en forudsætning, at de udvisningsdømte kan afsone efter danske forhold. Og ifølge svaret er det stadig planen, at det kan ske fra starten af 2023.

Men inden da ligger der altså et betydeligt arbejde med fængslet. En gruppe eksperter er i gang med at se på det.

- Der skal blandt andet ses på cellernes indretning, køkken- og toiletforhold, etablering af beskæftigelses-, fritids- og besøgsfaciliteter, etablering af kontorpladser til dansk personale, forsyningsforhold, udbedring af mindre forekomst af skimmelsvamp, ventilation, it-infrastruktur og diverse vedrørende sikkerhed, fremgår det af svaret.

Danmark har indgået en aftale om at leje fængslet i 10 år. Det koster Danmark 1,5 milliarder kroner.

- Vi må jo gå ud fra, at ministeren ved, hvad han snakker om, når han sender sådan et svar. Men jeg skal stadig se det, før jeg tror det, siger Rosa Lund.

/ritzau/