Fængselsdom bliver stopklods for dansk statsborgerskab

Såvel en betinget som ubetinget fængselsstraf vil fremover forhindre udlændinge i at få dansk statsborgerskab.

Et politisk flertal er tirsdag blevet enige om, at det skal være sværere at få statsborgerskab i Danmark, skriver TV2.

Ifølge mediet vil det ikke længere være muligt for udlændinge at opnå dansk statsborgerskab, hvis man har fået en betinget eller ubetinget fængselsdom.

Aftalen bliver præsenteret tirsdag klokken 14.30 i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Der er ifølge TV2 også andre kriterier, der skal opfyldes, for at få dansk statsborgerskab.

Herunder krav om at man har været i beskæftigelse i tre et halvt år af de seneste fire år.

Man kan også blive afvist, hvis man har gæld til det offentlige.

