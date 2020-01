Fængselsforbund og politiker skyder tilbage mod torturkomité

Beskyldninger i Europarådets torturkomité er ikke dokumenteret, mener Fængselsforbundets formand.

Kritikken fra Europarådets torturkomité af forholdene i blandt andet Udlændingecenter Ellebæk, der kaldes "uacceptable", er "usaglig og forfejlet".

Det mener Fængselsforbundets formand, mens Dansk Folkeparti (DF) kalder det noget "pjat", at Europarådet skal fokusere på forhold i Danmark, når tilstandene er langt værre i andre medlemslande.

Det er den danske udlændingelov, der bestemmer, at afviste asylansøgere, der ikke ønsker at rejse hjem, kan frihedsberøves.

Formanden for Fængselsforbundet læser imidlertid rapporten som en kritik af Udlændingecenter Ellebæk.

- Hvis man mener, at der er grund til at kritisere vores udlændingelovgivning, og dem, som har vedtaget den, så skal man bare gøre det. Sådan tolker jeg bare ikke dette.

- Jeg tolker det som en kritik af Kriminalforsorgens måde at drive Ellebæk på, og det, synes jeg, er meget forfejlet, siger Bo Yde Sørensen.

Desuden fremhæves der kritikpunkter i rapporten, der er baseret på udsagn fra de frihedsberøvede.

- Man anklager fængselspersonale for vold og racisme. Der er jeg nødt til at sige, at det, der fremlægges som dokumentation, er simpelthen usagligt. Man kan ikke beskylde andre for vold og racisme på det grundlag, siger Sørensen.

Morten Messerschmidt (DF) mener, at det er forkert, at Europarådet overhovedet rejser til Danmark for at lave en sådan rapport, som komitéen indsamlede data til i april 2019:

- Jeg synes, det er noget pjat, at Europarådet sender en flok dommere omkring. Og så er der pligt til, at man skal udtale sig kritisk om et eller flere projekter, man besøger. Jeg synes ærlig talt, det er svært at tage alvorligt.

