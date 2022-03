Fængselsstraf til fædre påvirker børns skolegang

Det betyder noget for børns trivsel, om far bliver idømt fængsel eller samfundstjeneste for trafikforseelser.

Det kan have markante negative konsekvenser for børns skolegang, hvis deres far får en fængselsdom for trafikforseelser.

Det peger en ny undersøgelse fra Rockwool Fonden på, skriver Jyllands-Posten.

Hvis faren fik en fængselsstraf, var det mere end en dobbelt så stor andel af børnene, der ikke havde gennemført grundskolen, da de fyldte 20 år, som hvis faren var idømt samfundstjeneste eller behandling for alkoholmisbrug.

Hos organisationen Savn, der er en organisation for pårørende til fængslede, er man ikke overrasket over undersøgelsen.

Det siger familierådgiver Rikke Betak til Jyllands-Posten. Hun beskriver, at der er mange bekymringer for børn, hvis forældre er i fængsel. De bekymrer sig om, deres forældre har det godt og er i sikkerhed, forklarer hun.

- Vi kan jo se, at deres trivsel er påvirket af fængslingen, og ofte påvirker det også fagligt, siger Rikke Betak.

Hun peger på, at børnene får sværere ved at koncentrere sig og ved at få en relation til andre børn.

I 2000 trådte en reform i kraft, som betød, at man i langt højere grad begyndte at bruge samfundstjeneste og behandling for alkoholmisbrug i stedet fængselsstraf, når det kom til alvorlige trafikforseelser.

Anne Sofie Anker, som er en af forskerne bag undersøgelsen, peger på, at man på grund af reformen kan sammenligne, selv om fædrene fik forskellige straffe.

Derfor er det en gruppe børn, som også er undersøgt i andre studier.

Hun understreger, at man ikke nødvendigvis kan sammenligne med børn, hvis fædre er i fængsel af andre årsager.

I undersøgelsen har forskerne kigget på registeroplysninger om 2215 børn født i 1988-1995, og som var mellem 5 og 11 år på det tidspunkt, hvor deres far fik en dom for alvorlige trafikforseelser i perioden juli 1999 til juni 2001.

/ritzau/