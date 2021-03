Færdigvaccineret borger fik ny invitation ved en fejl

Ved en fejl kan borgere der er blevet færdigvaccineret få en ekstra invitation til at blive vaccineret.

Et tilbud om en coronavaccine vil for mange nok vække glæde, men ikke for 87-årige Bent Horshauge fra Sønderjylland. Han var nemlig allerede blevet færdigvaccineret.

Det fortæller han til JydskeVestkysten.

- Jeg forholdt mig stille og roligt, da jeg fik invitationen, og grinede bare af det, siger Bent Horshauge til avisen.

Borgere kan ved en fejl modtage en invitation til at blive vaccineret mod coronavirus, selv om de er blevet færdigvaccineret. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) over for JydskeVestkysten.

Fejlen kan ske, fordi der er tre aktører, der kan indstille en borger til en coronavaccine. Det er Regionerne, hospitalerne og ens egen læge. Borgere kan altså optræde på flere forskellige lister, og dermed få flere invitationer.

Det forklarer SSI til JydskeVestkysten. Ifølge SSI er det dog ikke et stort problem, og omfanget er ikke stort.

Problemet med flere invitationer til borgere der er færdigvaccineret, står i kontrast til problemerne i Region Midtjylland, hvor mange slet ikke har fået en invitation, selv om de skulle have haft det.

En fejl har gjort at op mod 11.800 mennesker, ikke har fået den invitation til en coronavaccine, som de skulle have haft.

Blandt dem er der 2200 patienter på Århus Universitetshospital, der går ind under gruppen af særligt sårbare, som med sikkerhed er gået glip af en invitation. Det oplyser oplyser koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen.

