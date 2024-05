Færdselsstyrelsen på overarbejde - op til to måneders ventetid på køreprøve

Man skal væbne sig med tålmodighed, hvis man er i gang med at tage kørekort.

Det er i øjeblikket ventetider på op til to måneder til den praktiske del af køreprøven, oplyser Færdselsstyrelsen til Ritzau.

Ventetiden skyldes, at efterspørgslen er større, end man kan imødekomme, forklarer vicedirektør på kørekortområdet Brian Paust Nielsen.

- Vi er ærgerlige over, at der lige nu er en større efterspørgsel på køreprøver, end vi har mulighed for at imødekomme.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at løse udfordringerne og har igangsat flere forskellige initiativer for at nedbringe ventetiderne, siger han på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

De længere ventetider gælder ikke teoriprøven, men den praktiske del af køreprøven, som foregår med Færdselsstyrelsens prøvesagkyndige på passagersædet.

Der er ifølge styrelsen "flere ugers ventetid" mange steder i landet. Men hovedstadsområdet og Nordsjælland er hårdest ramt.

Styrelsen har sat gang i flere forskellige initiativer, der skal nedbringe ventetiderne.

Blandt andet vil der blive tilbudt ekstra prøver lørdage og hverdagsaftener.

Sjællandske Nyheder talte forleden med en kørelærer på Søllerød Trafikskole, der oplever stor frustration blandt eleverne over de længere ventetider.

- Det er frustrerende for eleverne, fordi de skal holde deres kørsel ved lige i tiden, mens de venter på en køreprøve. Det koster dem hurtigt mellem tre og otte tusind kroner ekstra, fordi de skal have ekstra køretimer, siger kørelærer Asim Rashid til mediet.

Transportminister Thomas Danielsen (V) indgik i december sidste år en aftale med landets kørelærere om 12 initiativer.

Pakken skal blandt andet sikre, at det bliver "nemmere at få en køreprøve inden for en rimelig tid, uanset hvor i landet man bor," fremgår det af Transportministeriets hjemmeside.

