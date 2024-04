Færge fra Molslinjen måtte undvige ukendt skib

En færge fra Molslinjen, som sejler mellem Sjællands Odde og Aarhus, måtte fredag formiddag lave en vending kort efter afgang for at undvige et skib.

Det bekræfter Jesper Maack, som er kommunikationschef i selskabet, over for Ekstra Bladet og B.T.

Ifølge vidner, som de to medier har været i kontakt med, fik passagererne at vide af kaptajnen, at der angiveligt var tale om et russisk krigsskib. Det kan Jesper Maack ikke bekræfte.

- Jeg ved det ikke, men jeg går ud fra, at den rutinerede kaptajn ved det. Så det tænker jeg, at hvis han siger det, er det med stor sandsynlighed korrekt. De kan følge dem på deres udstyr, og det er deres arbejde at vide, hvad de møder, siger han til Ekstra Bladet.

Forsvarskommandoen bekræfter over for Ritzau, at en russisk fregat sejler igennem Storebælt i nordgående retning.

Søværnet følger rutinemæssigt russiske orlogsskibe, der gennemsejler dansk farvand, lyder det.

Forsvaret har ikke kendskab til, at der skulle være foretaget nogle undvigelsesmanøvrer af færger fra Molslinjen.

Jesper Maack forklarer til B.T., at færgen valgte at vende med god afstand til skibet, da skibet ikke fulgte de gældende søfartsregler i området.

Skibet svarede heller ikke over radioen.

Vendingen er også foregået udramatisk og uden fare, siger han til mediet.

/ritzau/