Færgeforening om Læsøs aflysninger: Sænk farten først

Hold hovedet koldt og se tiden for brændstofpriserne an, lyder opfordringen fra små færgeselskabers forening.

Ligesom mange andre dele af samfundet står også færgeselskaberne over for en voldsom stigning i priserne på brændstof i disse måneder. Og det er en stigning, der har fået flere færgeselskaber til at reagere.

Det siger Lars Hansen, der er formand for foreningen Småøernes Færgeselskaber. Foreningen er en sammenslutning af 37 små færgeruter rundt omkring i Danmark.

- Vi oplever en ret voldsom stigning i vores omkostninger. Den store omkostning, man har på en færgerute, er først og fremmest personale, og dernæst er det brændstof, siger han.

- Nu stiger dollaren, og prisen er dermed også steget. Det er en naturlig reaktion på vores omkostningsniveau, som er steget.

Læsøfærgen har fredag meddelt, at syv afgange aflyses i september og oktober som følge af stigende brændstofpriser.

Færgeledelsen har i samarbejde med Læsø Kommune også tidligere lagt et såkaldt olietillæg på billetpriserne. Det samme har Lollands Færgefart, der sejler mellem Askø, Fejø og Femø, gjort.

Lars Hansen har ikke hørt om andre færgeselskaber, som overvejer at aflyse afgange. Men han siger, at det kan blive et greb, nogle vælger, hvis ikke priserne snart begynder at falde.

Han siger, at færgeselskaber generelt forsøger at håndtere de stigende priser på brændstof. Det sker for eksempel også ved at sænke farten for at spare på brændstoffet.

Der er dog stadig grund til at holde hovedet koldt og benytte de muligheder, der er, for at optimere brændstofforbruget, før man begynder at aflyse afgange og lægge tillæg oven i billetpriserne på færgerne, siger han.

Markedsprisen på en tønde olie er i øjeblikket 91 dollar - svarende til cirka 680 kroner - men prisen har været oppe over 100 dollar per tønde i de ni år, Lars Hansen har været en del af branchen.

- Mon ikke krigen i Ukraine, der er en af en af hovedårsagerne til det her, slutter snart. Og så kan man komme tilbage til normale tider.

- Det har altid været sådan, at når brændstofpriserne stiger, er det ikke sjovt at være færgeselskab. Og når de er lavere, kan vi lægge lidt på i cigarkassen til dårligere tider, siger han og tilføjer:

- Det altafgørende er, at man har en hyppig færgefrekvens fra øerne. Man kan spare rigtig meget brændstof ved at bruge genvejsfærgernes ruter i stedet for at køre en stor vej udenom.

Han håber samtidig, at færgeselskaberne vil overveje, hvorvidt der skal lægges tillæg på priserne.

- Selvfølgelig skal det enkelte færgeselskab forsøge at gøre det så godt, de nu kan. Men jeg synes bare, at det er en lidt hurtig reaktion, at vi skynder os at lægge et tillæg på. For det er jo kun på færgen.

- Der er jo andre ting, hvor man ikke lægger et tillæg på. Hvad med biblioteker og svømmehaller? Så det synes jeg ikke, er optimalt, siger han.

