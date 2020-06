Færgeselskab indstiller Sverige-rute efter grænseforvirring

Efter en dag, hvor mange svenskere måtte rejse forgæves over Øresund, indstiller Sundbusserne igen driften.

Efter bare én dag med delvis grænseåbning til Sverige og færgeoverfart mellem Helsingør og Helsingborg, vender færgeselskabet Sundbusserne om på en tallerken og lukker for overfarten igen.

Der er simpelthen for mange svenskere, der er rejst forgæves på grund af forvirring om de danske regler for, hvorvidt de må rejse ind eller ej. Det fortæller selskabets direktør til TV2 Lorry.

- Der har været meget forvirring i dag om, hvad der er gældende for indrejse til Danmark, siger Hans Froholdt, direktør for Sundbusserne, til TV2 Lorry.

- Det får store konsekvenser. Vi har jo ligget stille i tre måneder, og nu kommer vi til at ligge stille igen. Vi stopper sejladsen igen fra i morgen tidlig, indtil vi ved noget mere om, hvad der kommer til at ske.

Mange af de svenskere, der ønskede at sejle til Danmark og rejse videre ind i landet, er blevet afvist. Derfor dropper færgeselskabet at sejle flere overgange for nu.

Til TV2 Lorry oplyser Hans Froholdt, at han nok ikke havde sat gang i færgerne igen, hvis han havde vidst, hvilke krav svenskerne skulle opfylde for at komme ind i Danmark.

- Det virker på mig som om, koordineringen et eller andet sted er faldet fuldstændigt fra hinanden. Vi har gjort skibene klar, og det hele har været klar til en festdag i dag, men det blev det så ikke, siger Hans Froholdt.

Der er flere sæt regler i spil, hvis man som svensker vil fra Sverige til Danmark.

For hele Sverige gælder overordnet, at man skal have et anerkendelsesværdigt formål såsom arbejde i Danmark for at komme ind. Ellers er grænsen lukket.

Der er ét len - der kan minde om en dansk region - hvorfra man må rejse ind, hvis man som turist kan dokumentere seks planlagte overnatninger i Danmark. Det er Västerbotten Len, hvor smittetrykket er lavt.

For personer med bopæl i grænseregionerne Skåne, Halland og Blekinge gælder som udgangspunkt, at alle - uanset formål og antal overnatninger - kan rejse ind.

Men da disse regioners smittetryk i øjeblikket ligger for højt i forhold til den danske regerings kriterier, skal borgere herfra fremvise en negativ coronatest for at komme ind i Danmark. Testen skal være taget højest 72 timer før indrejse.

/ritzau/