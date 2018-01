Færing fastholder invitation til Puigdemont trods kritik

Folketingsmedlem Magni Arge kaldet partiers kritik af møde med catalansk separatistleder for "noget sludder".

Det færøske folketingsmedlem Magni Arge, der har inviteret den catalanske separatistleder Carles Puigdemont til et møde i Folketinget, forstår ikke, hvorfor flere partier har meldt fra til arrangementet.

- Begrundelsen, jeg har hørt, for at man ikke skal deltage, er, at man legitimerer Puigdemont som en magtfaktor.

- Men det er ikke op til det danske Folketing at legitimere ham som en magtfaktor i spansk sammenhæng. Det har det catalanske folk allerede gjort.

- Så jeg kan slet ikke følge det, siger Magni Arge, der er mellem af det færøske parti Tjóðveldi (Republikanerne).

Mandag kommer Carles Puigdemont til København, hvor han besøger Københavns Universitet, og tirsdag går turen til Christiansborg.

Medlemmer af Udenrigspolitisk Nævn, Udenrigsudvalget, Europaudvalget, Grønlandsudvalget og Færøudvalget er inviteret til mødet i Folketinget, der er arrangeret af Magni Arge.

Men umiddelbart bliver mødet tyndt besat med medlemmer fra Folketingets største partier. Både medlemmer fra S, V, LA og K har afvist, at de dukker op.

Ifølge Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, er det et møde, som Folketingets medlemmer ikke bør gå med til.

- Hvis jeg gjorde det, ville jeg blande mig i spanske forhold. Det synes jeg ærlig talt ikke, at vi skal gøre fra det danske Folketings side, siger han.

Også i Socialdemokratiet lyder det, at man ikke deltager, fordi den spanske regering ikke er repræsenteret.

Men det argument er ikke holdbart, mener Magni Arne. Han kalder det for "noget sludder, som de kommer med".

- Jeg vil meget gerne høre andre, der sidder i det spanske parlament, ad. Der er bare en sjældenhed, at Puigdemont kommer forbi. Og når han kommer forbi, synes jeg, det kunne være meget relevant at høre ham.

- De spanske synspunkter kan du høre stort set hver dag, fordi Spanien har en ambassade i København, siger han.

Puigdemont har levet i eksil i Belgien siden oktober. De spanske myndigheder har udstedt en arrestordre på ham for hans rolle i Cataloniens folkeafstemning 1. oktober om uafhængighed fra Spanien.

Den spanske arrestordre gælder kun i Spanien.

Der har en kort overgang også været en europæisk arrestordre mod Puigdemont, men den er trukket tilbage.

