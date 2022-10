Færøerne anmoder om at rykke valgdato til 31. oktober

1. november er en mindedag for færinger, der er døde på havet. Derfor anmoder lagmanden om at ændre valgdato.

Færøerne har i et brev til statsministeren anmodet Danmark om at lade færingerne afholde folketingsvalg den 31. oktober i stedet for 1. november.

Brevet er sendt fredag aften til statsministeren Mette Frederiksen (S).

I brevet skriver Færøernes lagmand, Bárdur Steig Nielsen, at det har medført "markante negative reaktioner" på Færøerne, at valgdatoen er 1. november.

- Den 1. november er en helt særlig dato på Færøerne, da det er den officielle mindedag for dem, der døde på havet, skriver lagmanden.

Bárdur Steig Nielsen skriver videre, at Færøerne er en sejlende nation, der i århundrede har haft tæt tilknytning til havet.

Ifølge lagmanden har flere end 1000 færinger mistet livet på havet i de seneste cirka 100 år - siden 1900.

- Mindegudstjenester og flag på halv stang harmonerer dårligt med afholdelse af valg. En valgdag er en festdag, hvor vi fejrer demokratiet, skriver Bárdur Steig Nielsen.

Folketingsvalg på Færøerne er også tidligere blevet afholdt på andre datoer end i Danmark.

Anmodningen om at rykke valgdatoen er dog ikke formelt godkendt endnu.

Sjurdur Skaale, som er et af de to færøske medlemmer af Folketinget, siger til Ritzau, at der er indkaldt til et møde med Mette Frederiksen og den færøske lagmand samt andre repræsentanter fra Færøerne klokken 16 lørdag.

/ritzau/