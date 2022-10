Færøerne får bred opbakning i Folketinget til at flytte valgdato

Færøerne anmodede i et brev statsministeren om at lade færingerne afholde folketingsvalget 31. oktober.

Færøerne får lov til at flytte afholdelsen af folketingsvalget. Det er et flertal af Folketingets partier blevet enige om.

Det bekræfter Indenrigs- og Boligministeriet over for Ritzau.

Færøerne anmodede i et brev til statsministeren om at lade færingerne afholde valget den 31. oktober, én dag før resten af Rigsfællesskabet.

Lørdag blev der så indkaldt til møde blandt Folketingets partier, der skulle drøfte anmodningen.

Ifølge Færøernes lagmand, Bárdur Steig Nielsen, har det mødt særdeles negative reaktioner, at folketingsvalget skal afvikles 1. november. Det skrev han i brevet til statsministeren.

Det er nemlig en særlig dag på Færøerne, hvor man mindes dem, der har mistet livet på havet.

Det er sket før, at Færøerne har fået lov til at afholde folketingsvalg en anden dag.

I en pressemeddelelse tidligere lørdag oplyste indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S), at det var partiernes formænd, som var indkaldt til møde.

Mødet blev indkaldt for at sikre, at der var bred opbakning, lød det da fra ministeren.

- Da vi står midt i et valg, er det vigtigt, at reaktionen på anmodningen fra Færøernes lagmand baserer sig på en bred politisk forankring, sagde Christian Rabjerg Madsen.

Ifølge DR var Moderaterne det eneste parti i Folketinget, som ikke stemte for. Partiets formand, Lars Løkke Rasmussen, skriver på Twitter, at det skaber risiko for påvirkning.

- Den færøske lagmand har ønsket valget gennemført en dag tidligere end i Danmark, skriver han.

- Helt uklart, om det beror på et forankret færøsk ønske. Hvis ja, så ok, selv om det er noget rod, at valgresultatet ikke offentliggøres samtidig i hele Rigsfælleskabet. Skaber risiko for påvirkning.

Ritzau arbejder på at få en kommentar fra ministeren.

/ritzau/