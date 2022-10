Færøerne overvejer at bede om lov til at stemme en anden dag

Det færøske medie, KVF, skriver, at Rigsombudsmanden på Færøerne overvejer at anmode om, at færingerne kan stemme til folketingsvalget på en anden dag end 1. november.

Det skyldes, at 1. november er en sørgedag på Færøerne, hvor man mindes dem, som er omkommet til søs.

Sjúrður Skaale, som er et af de to færøske medlemmer af Folketinget, siger til Ritzau, at rigsombudsmanden påtænker, at spørge om lov til at stemme en anden dag.

Men mere kender han ikke til det, tilføjer han.

Venstres gruppeformand, Thomas Danielsen, som selv er halvfæring, mener, at valgdagen bør flyttes på Færøerne.

- Det er en helt særlig dag, hvor man mindes de mistede søfolk, og der er kransenedlægninger, og mange holder fri eller holder en halv arbejdsdag, siger han.

Derfor vil Venstre opfordre statsminister Mette Frederiksen (S) til, at hun indstiller til dronningen, at Færøerne kan flytte valget.

Det er muligt, at der kan fastsættes en anden valgdato på eksempelvis Færøerne end i resten af Rigsfællesskabet.

Kaj Leo Holm Johannesen, som er tidligere lagmand på Færøerne, skriver på Facebook, at 1. november er en dag, hvor man mindes. Ikke en dag, man går til valg.

Til det færøske medie Sosialurin siger biskop på Færøerne, Jógvan Fríðriksson, dog, at han ikke mener, at der er noget i vejen for, at et valg kan afholdes 1. november, selv om det er mindedag.

Folketingsvalg på Færøerne er flere gange før blevet afholdt på andre tidspunkter end i Danmark.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få en kommentar fra Rigsombudsmanden, om hvorvidt man vil gå videre med at flytte datoen.

/ritzau/