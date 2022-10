Færøerne ventes at støtte både rød og blå blok

Færingerne går allerede mandag til valgurnerne for at vælge de to færøske repræsentanter i det danske folketing.

Den seneste meningsmåling peger på, at færingerne vælger to mandater, der støtter hver sin blok i Folketinget.

Det færøske socialdemokrati ser med opbakning fra godt 28 procent af stemmerne ud til at genvinde sin plads.

Nuværende folketingsmedlem Sjurður Skaale kan regne med at fortsætte en ny periode i Folketinget. Han gør det klart, at han fortsat bakker op om Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen.

- Vi vil pege på en regering, hvor vores søsterparti har ledelsen. Og skulle det for eksempel ske, at der samtidig indgås samarbejde med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen, kan vi også tilslutte os det.

Også det andet parti i det nuværende danske folketing, Sambandspartiet - der går ind for rigsfællesskabet - ser ifølge meningsmålingerne ud til at bevare sin plads i Folketinget.

Partiet står til at få omkring 27 procent af stemmerne.

Færøernes lagmand Barður à Steig Nielsen, der er formand for Sambandspartiet, siger, at ligesom hidtil vil hans parti indgå i Venstres Folketingsgruppe.

- Og derfor peger vi på Jakob Ellemann-Jensen som statsminister. Eller på en kandidat fra blå blok.

- Hvis der indgås en regering over midten med blandt andre Socialdemokratiet og Moderaterne, vil vi kun støtte den, hvis Venstre gør det, siger lagmanden.

Sambandspartiets nuværende medlem af Folketinget - den 78-årige forhenværende lagmand, Edmund Joensen, stiller ikke op til dette valg.

Hans barnebarn, Anna Falkenberg, der er opstillet for Sambandspartiet, spås at have chancen for at overtage Edmund Joensens plads i Folketinget.

Yderligere to store partier på Færøerne kæmper om at få en plads i Folketinget.

Det konservative parti, Folkeflokken, står til at få knap 19 procent af stemmerne.

Partilederen, Christian Andreassen, vil bakke op om en borgerlig regering i Danmark, men agter ellers ikke at blande sig i dansk politik.

Ligesom de øvrige færøske partier slår Christian Andreassen fast, at en færøsk plads i det danske folketing først og fremmest skal bruges til at fremme de ting, som besluttes i Færøernes eget parlament, Lagtinget.

Det fjerde store parti, Tjóðveldi, der vil have fuld færøsk selvstændighed, får ifølge den seneste meningsmåling ligeledes opbakning fra knap 19 procent af vælgerne.

Formand og tidligere folketingsmedlem, Høgni Hoydal, påpeger, at i Folketinget vil hans parti kun blande sig i færøske sagsområder, der fortsat hører under Danmark, herunder udenrigs- og forsvarspolitik.

- Og skulle vi komme i den situation, at mit parti er udslagsgivende for, hvem der danner regering i Danmark, så ville vi pege på en blok, der ifølge folkeretten anerkender Færøernes egen selvbestemmelsesret, siger Høgni Hoydal.

Yderligere to små partier på Færøerne stiller op til Folketingsvalget. Det lille parti, Midtflokken, hvor den kontroversielle Jenis av Rana er formand, står til at få omkring 4 procent af stemmerne.

Jenis av Rana udtalte for nylig, at hans parti aldrig kunne finde på at pege på De Konservatives leder, Søren Pape Poulsen, som statsminister, da han er homoseksuel.

Dertil står partiet Framsøkn til at få opbakning fra lidt over 3 procent af vælgerne.

Færingerne plejer normalt at gå til folketingsvalg på samme dato som i Danmark.

I år er det dog rykket frem til den 31. oktober. Fra færøsk side er der rejst ønske om dette, da den 1. november er en officiel mindedag på Færøerne for de færinger, der har mistet livet til havs.

/ritzau/