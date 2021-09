Færøerne vil overveje regler for delfinfangst

Færøerne vil evaluere reglerne om fangst af delfiner.

Det oplyser den færøske lagmand, Bárdur Nielsen, i en pressemeddelelse torsdag.

Det sker, efter at drab på over 1400 hvidsidede delfiner har vakt kritik fra miljøorganisationer.

- Vi tager sagen meget alvorligt. Selv om disse fangster betragtes som bæredygtige, vil vi nærstudere delfinfangsterne og den rolle, de skal spille i det færøske samfund, siger lagmanden.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Regeringen har besluttet at indlede en evaluering af reglerne for at fange atlantiske hvidsidede delfiner.

Tidligere på ugen kom det frem, at hundredvis af kortnæbede delfiner, der er kendt som hvidsider eller hvidskævinger, var blevet dræbt på Færøerne.

Det skete ved en enkelt aktion, som bliver stærkt kritiseret af miljøgrupper.

De over 1400 delfiner blev dræbt søndag aften i Skálafjord.

Miljøorganisationen Sea Shepherd lagde videooptagelser ud på Facebook af det blodrøde vand i fjorden, hvor 1428 hvidsidede delfiner blev dræbt af mænd og trukket op på en strand.

Ifølge Sea Shepherd er der aldrig tidligere blevet dræbt et så stort antal delfiner ved en enkelt aktion på Færøerne.

- Jagten er meningsløs og forårsager åbenlyst store lidelser hos dyrene. Her blev en grænse overskredet og en ny dimension i jagten nået, hedder det i en anden kritik fra havbeskyttelsesorganisationen OceanCare.

Sagen har udløst fornyet debat om den traditionelle hvaljagt på Færøerne.

Grindehvaler er i århundreder blevet fanget og slagtet på øerne.

I gennemsnit bliver der fanget omkring 600 grindehvaler og 250 delfiner årligt i færøske farvande, fremgår det af pressemeddelelsen fra den færøske lagmand.

Søndagens store fangst af delfiner betegnes som "usædvanlig", fordi der var tale om en flok, der var mange gange større end normalt.

/ritzau/