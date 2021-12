Færøernes sidste biskop inden selvstændiggørelse er død

Hans Jacob Joensen, der tidligere var biskop på Færøerne, er død, 83 år. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Fiskersønnen fra Gjogv blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1968 og vendte i 1975 tilbage til sit hjemland for at arbejde som kapellan og siden som sognepræst i Sydstrømø Østre Præstegæld.

Og da Færøerne 1990 blev til et selvstændigt stift under den danske folkekirke, blev Hans Jacob Joensen udnævnt til biskop.

Det hverv varetog han indtil 2007, hvor færingerne fik deres egen folkekirke. Joensen blev dermed den første, sidste og altså eneste biskop, der stod i spidsen for det færøske stift, da det hørte til under den danske folkekirke.

Han valgte at trække sig i forbindelse med adskillelsen fra den danske folkekirke, selv om han støttede en selvstændiggørelse af den færøske kirke, skrev Kristeligt Dagblad i 2018.

- Det var mere rigtigt, at andre kunne komme til. Jeg ville ikke blande mig i forløbet efter adskillelsen.

- Det passede også fint, at jeg så kunne koncentrere mig om arbejdet med at oversætte Bibelen, sagde han til avisen.

I årene op til adskillelsen havde han kritiseret det, han opfattede som manglende forberedelse fra Lagtinget, det færøske parlaments, side, skrev Kristeligt Dagblad.

Derudover forholdt han sig kritisk over for, at han som biskop ikke var blevet inddraget i lovarbejdet. Han var dog alligevel glad for, at kirken blev selvstændig.

Jógvan Fríðriksson overtog efter Joensen og er stadig biskop i dag.

Hans Jacob Joensen tog i sin tid som biskop initiativ til at få Bibelen nyoversat på færøsk med hjælp fra ulønnede oversættere.

Oversættelsen af Det Nye Testamente blev dog først afsluttet året efter, at han var ophørt som biskop.

Siden gik han egenhændigt i gang med at oversætte Det Gamle Testamente. Det arbejde nåede han at færdiggøre inden sin død.

/ritzau/