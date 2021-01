Færøerne finder smittet med brasiliansk corona-mutation

En brasiliansk coronavariant, der frygtes at være mere smitsom, er fundet på Færøerne.

Færøerne har registreret det første tilfælde af smitte med den brasilianske coronavariant P1.

Det oplyser landslæge Lars Fodgaard Møller til DR.

P1-varianten frygtes at være mere smitsom, ligesom det også er tilfældet med den britiske variant.

Varianten ligner ifølge DR den sydafrikanske variant, og man frygter, at den kan smitte personer, der allerede har været syge med covid-19.

Den smittede er en færing, der har været i Brasilien. Man har ikke fundet yderligere tilfælde af smitte med den særlige variant, efter at man har smitteopsporet, oplyser den færøske landslæge til DR.

- Vi kan bekræfte, at vi på Færøerne har et tilfælde af den "brasilianske variant". Personen blev testet negativ ved indrejsen, men havde en positive test på 6. dagen.

- Der er foretaget smitteopsporing, og der er i den forbindelse ikke identificeret yderligere tilfælde i relation til den smittede, oplyser han.

Færøerne er en del af rigsfællesskabet og dermed også en del af Danmark.

Derfor vil og kan Danmark ikke lave rejserestriktioner mod Færøerne, oplyser Udenrigsministeriet til DR.

DR har talt med professor Mads Albertsen, der leder en forskergruppe, som blandt andet undersøger P1-mutationen.

Han siger, at der ikke er nogen grund til at fokusere for meget på den mutation.

Den britiske mutation er derimod den, der skal få advarselslamperne til at blinke, lyder det.

/ritzau/