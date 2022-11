Færøsk mandat vil bestemme over egen udenrigspolitik

Den 26-årige Anna Falkenberg fra det dansksindede Sambandsparti bliver et nyt ansigt i det danske folketing. Det står klart efter valget på Færøerne mandag.

Hun er valgt som et af i alt to færøske mandater.

Sambandspartiet er en del af Venstres Folketingsgruppe.

Anna Falkenberg siger, at hun vil pege på Jakob Ellemann-Jensen eller en borgerlig kandidat som statsminister.

Anna Falkenberg afløser sin bedstefar, tidligere folketingsmedlem og lagmand Edmund Joensen, der ikke genopstillede til folketingsvalget.

- Vi skal fortsætte den kurs, vi har haft i Folketinget hidtil. Blandt andet vil vi have større indflydelse, når det gælder færøsk udenrigspolitik, som i dag hører under Danmark. Vi vil også udvide det arktiske fællesskab, siger Anna Falkenberg.

- Men generelt blander vi os ikke i dansk politik. Vi clearer, når der er afstemninger om danske sagsområder i Folketinget, siger hun.

Valgets anden vinder blev Sjúrður Skáale fra det færøske Socialdemokrati - Javnaðarflokkurin. Han er genvalgt og siger, at han vil fortsætte med at fremme færøske interesser.

- For mig er det ikke ideologi, som tæller mest, det er at få gode resultater for os, siger Sjúrður Skaale, der vil pege på Mette Frederiksen fra sit søsterparti Socialdemokratiet som statsminister i en ny dansk regering.

Valgets store taber blev den konservative Folkeflok. Partileder Christian Andreassen siger, at han er ærgerlig over, at hans parti blandt andet havde opstillet for få kvinder.

Folketingsvalg har ikke den store interesse på Færøerne i forhold til valget til det færøske parlament Lagtinget.

Stemmeprocenten ved dette folketingsvalg var 71,3 procent. Ved valget i 2019 var stemmeprocenten 70,3 procent.

/ritzau/