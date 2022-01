Færøsk Michelin-restaurant flytter til Grønland

Michelin-restauranten Koks flytter til Grønland, men håber at vende tilbage til Færøerne i 2024.

Gourmetrestauranten Koks, der har to Michelin-stjerner, lukker på Færøerne og flytter i stedet til Grønland.

Det oplyser restauranten på sin facebookside.

Den nye restaurant kommer til at ligge i byen Ilimanaq, der ligger syd for byen Ilulissat på Grønlands vestside.

- Jeg ser frem til at flytte vores hold til Ilimanaq, siger Johannes Jensen, ejer af Koks, i facebookopslaget.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han fortsætter med at sige, at lokationen og samarbejdet med restaurantens nye grønlandske partnere matcher med Koks' filosofi, der ifølge ham altid har bæredygtighed som et bærende element.

Ejeren åbner desuden for en fremtidig tilbagevenden til Færøerne.

- Koks håber at vende tilbage til et spændende nyt hjem på Færøerne i 2024, siger Johannes Jensen.

Fra februar bliver det muligt at booke bord på Koks' restaurant i Ilimanaq.

/ritzau/