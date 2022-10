Færøske stemmer er talt op: Begge blokke får ét mandat

Venstre og Socialdemokratiets færøske søsterpartier har fået et mandat i Folketinget efter mandagens valg.

Alle stemmer på Færøerne er sent mandag aften talt op.

Begge færøske partier bevarer deres mandater i det danske folketing efter valget, hvilket betyder ét mandat til hver blok i Folketinget.

Ét mandat er endt hos Sambandspartiet, og ét mandat er endt hos Javnaðarflokkurin.

De to partier er henholdsvis søsterparti til Venstre og Socialdemokratiet.

Færingerne gik allerede mandag til valgurnerne for at vælge de to færøske repræsentanter i det danske folketing.

Anna Falkenberg fra Sambandspartiet fik 2973 personlige stemmer. Partiet indgår i Venstres folketingsgruppe.

Sjúrður Skaale fra Javnaðarflokkurin fik 3804 personlige stemmer.

- Vi støtter vores søsterparti og peger hermed på Mette Frederiksen som statsminister, siger Sjúrður Skáale.

Begge var på forhånd spået gode muligheder for et komme i Folketinget.

Valgets store taber blev den konservative Folkeflok, der gik meget tilbage. Partiet fik 15,5 procent af stemmerne.

Det fjerde store parti på Færøerne, der opstillede til valget til Folketinget var Tjódveldi, der ønsker færøsk suverænitet. Tjóðveldi fik 18,1 procent. af stemmerne - en lille tilbagegang.

Yderligere to små partier stillede op til folketingsvalget. Framsøkn fik 3,4 procent af stemmerne og Midterpartiet 4,5 procent.

Færingerne gik til folketingsvalg en dag, inden valget afholdes i Danmark. Det skyldes, at den 1. november er sørgedag i Færøerne for dem, der i det forgangne år har mistet livet på havet.

