Færre afviste asylansøgere afventer udrejse fra Danmark

Antallet af udlændinge, som har fået endeligt afslag på asyl i Danmark eller ikke længere vurderes til at have behov for beskyttelse, og derfor skal rejse ud, har ikke været lavere end nu i de seneste ti år.

Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Antallet af afviste asylansøgere i udsendelsesposition er i løbet af 2021 faldet fra 1155 til 806. Det er et fald på mere end 30 procent. Ikke siden 2011 har det tallet været under 900.

- Det var en hovedprioritet fra første dag i regeringskontorerne, at vi skulle have flere af de afviste asylansøgere og folk, der er dømt til udvisning, ud af landet. Så det er positivt, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Men selv om den socialdemokratiske regering har skærpet indsatsen for at få afviste asylansøgere til at rejse, skyldes det lave antal udlændinge i udsendelsesposition i høj grad, at der de seneste år er kommet færre asylansøgere til Danmark.

Desuden har Hjemrejsestyrelsen gennemgået asylsagerne grundigt. På den baggrund har styrelsen kunnet lukke en række sager, hvor personer var rejst ud af Danmark, uden at det har været registreret.

Mattias Tesfaye påpeger dog også, at den nye hjemrejselov blandt andet giver mulighed at rejse hjem med en pose penge i hånden, inden man anker et afslag på asyl.

Derudover har nogle dømte asylansøgere mulighed for at udrejse, inden dommen er afsonet.

- Men jeg vil ikke bilde nogen ind, at det her fald ene og alene skyldes regeringens politik. Det er jo en konsekvens af, at Danmark i nogle år har ført en rimelig konsekvent hjemrejsepolitik, siger Mattias Tesfaye.

- Det var også noget, der skete, før Socialdemokratiet kom i regering, og jeg håber også, at det bliver forfulgt, efter at vi bliver sparket ud af kontorerne en dag.

Det fremgik af Hjemrejsestyrelsens mål- og resultatplan for 2021, at antallet af udlændinge i udsendelsesposition skulle reduceres med mindst 10 procent. Det mål er indfriet, eftersom faldet er på 30 procent.

Målet for 2022 er, at antallet skal reduceres med yderligere 10 procent.

Det koster i gennemsnit cirka 300.000 kroner at have én afvist asylansøger indkvarteret på et udrejsecenter i et år.

