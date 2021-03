Færre dræbte i trafikken under coronanedlukning i januar

Antallet af trafikulykker og personer, der dør i trafikken, faldt i januar sammenlignet med tidligere.

Antallet af trafikulykker og -dræbte var i januar i år langt under niveauet for samme måned de foregående år. Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

I januar sidste år mistede 18 personer livet i trafikken, mens tallet i år er nede på fem trafikdræbte i årets første måned.

I 2019 mistede 12 personer livet i trafikken i januar.

- Det lave tal skyldes nok til dels den delvise coronanedlukning af samfundet, og det er positivt, at den ekstra plads på vejene ikke ser ud til at have give flere ulykker med høj fart, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

Trafikoptællingerne fra januar viser, at trafikken med personbiler på vejene lå 31 procent under niveauet for samme periode sidste år.

/ritzau/