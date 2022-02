Færre eksamener igen: Onlineundervisning har været en kamp

Den danske skoleelever har fået afklaring omkring den kommende eksamensperiode. Folketingets partier blev fredag således enige om, at der til sommer bliver færre eksamener efter flere coronanedlukninger.

Aftalen betyder, at 9. klasse og 3.g vil have fire eksamener i stedet for syv. 10. klasse vil have fire eksamener i stedet for 11.

Derudover vil folkeskoleeleverne kunne anvende deres standpunktskarakter, hvis den er bedre end deres eksamenskarakter.

Det vækker begejstring og tilfredshed i lærer- og elevforeninger.

Formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening, Thomas Kepler, mener, at det var på høje tid at afklaringen kom. Gymnasielærerne har sammen med eleverne har presset på for at få aflyst eksamener.

- 3.g'ere er den årgang, der har været allerhårdest ramt af nedlukning af alle årgange. Vi hilser det meget velkomment, at man ikke stiller eleverne ringere end sidste år, siger han.

Forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Alma Tynell forklarer, at de sammen med lærerne har peget på, at der er kommet så stort et fagligt efterslæb, at det ikke er muligt at indhente

Derfor er de glade for løsningen, hvor de både får træning i at gå til eksamen, og samtidig får mere tid til at indhente det faglige.

- Vi er glade og lettede over, at politikerne har lyttet til de bekymringer vi har haft omkring sommerens eksamener, siger hun.

Også Formanden for Danske Skoleelever, Mille Borgen Mikkelsen, glæder sig over, at der er tid til at træne til eksaminerne inden gymnasiet, og at der også er tid til at indhente det efterslæb som onlineundervisning har givet.

- Det har været en kamp med onlineundervisning, fordi det bare tager længere tid at forstå og lære.

- Eksamen har fyldt meget hos os elever og vækket bekymring. Men det er utrolig vigtigt, at vi stadig får eksamensforberedelsen, så vi ikke får et chok, når vi skal til eksamen i gymnasiet, siger hun.

Formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen kalder aftalen for "rigtig god" og peger på, at den fjerner en del af det pres, som lærerne og eleverne står i.

- Den finder en god balance i, at eleverne kommer til nogle eksamener, men at de kan overføre årskarakteren, hvis den er bedre end deres prøvekarakter, siger han.

/ritzau/