Vaccinerede bidrager til at holde indlæggelser nede

Andelen af positive test er det laveste i tæt på tre uger. Opgørelsen dækker over kortere tid end normalt.

Yderligere 394 personer er bekræftet smittet med covid-19. Det viser lørdagens tal fra Statens Serum Institut (SSI).

På grund af tekniske problemer dækker opgørelsen kun over 21 timer mod normalt 24 timer. Det betyder, at dagens tal vurderes at være underestimerede.

Christian Wejse, lektor i Global Sundhed ved Aarhus Universitet, ser det som positivt, at smittetallet ligger på det niveau. Det mener han, eftersom B117 er den dominerende variant af covid-19.

- Det er en rigtig stor succes, at det er lykkedes os at holde et ugentligt smittetal i omegnen af 3000 i fem uger.

I opgørelsen indgår 167.567 test. Kun to gange er der på et helt døgn kommet svar på flere test.

Det svarer til, at 0,24 procent af dem har været positive. Det betyder, at positivprocenten er den laveste i tæt på tre uger.

Lørdag morgen lå der 211 med covid-19 på de danske hospitaler. Det er fire færre end fredag.

Danmark har nu rundet en halv million, som har fået mindst et stik med vaccinen imod covid-19.

Christian Wejse vurderer, at de vaccinerede spiller en større rolle for indlæggelserne end smittetallene på nuværende tidspunkt.

Han mener dog, at de vaccinerede gør en forskel.

- Den pulje af danskere, som virusset kan tage af, er skrumpet ind.

Det er kommet 24 nye indlæggelser af smittede. Når antallet af indlagte falder, skyldes det, at patienter også er blevet udskrevet.

Lørdag morgen lå 33 af de indlagte på intensivafdelinger, og 21 var tilkoblet en respirator. Fredag var tallene 31 og 21.

Der er ikke registreret dødsfald blandt de smittede med covid-19 på de 21 timer, som tallene dækker over.

Opgørelsen dækker over de PCR-test, der er foretaget i det offentlige og på sygehuse i hele landet.

Der blev fredag også foretaget 70.553 antigentest – også kendt som lyntest – hos private udbydere. 189 lyntest var positive.

Man ved ikke hvor stor en andel, der både har fået taget en positiv lyntest og en PCR-test. Derfor kan tallene ikke lægges sammen.

/ritzau/