Færre får benene amputeret og slipper med forebyggende indgreb

Færre danskere får amputeret benet, viser nye tal fra Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP).

i 2021 var der 46,6 amputationer per 100.000 danskere over 50 år. Året efter faldt tallet til 43,3, fremgår det af en pressemeddelelse.

Det skyldes blandt andet stigende fokus på forebyggende indgreb, siger karkirurg Christian Nikolaj Petersen, Aalborg Universitetshospital.

- Vi forventer, at vi i de kommende år vil se en endnu lavere amputationsrate, når effekten af den massive fokus på området og effekten af de nedsatte arbejdsgrupper i alle regioner for alvor slår igennem, siger Christian Nikolaj Petersen.

Han er samtidig formand for Landsregisteret Karbase.

I 2022 kom det frem, at en række amputationer muligvis kunne være undgået i Region Midtjylland.

Det fik regionen til at gennemgå journaler for 2226 amputerede patienter i perioden fra 2012 til 2022.

194 midtjyske patienter blev efterfølgende vejledt i at søge erstatning.

Også Region Sjælland og Region Syddanmark har iværksat undersøgelser af amputationsforløb i de to regioner.

Forskellene på antallet af amputationer fra landsdel til landsdel er også blevet mindre, fremgår det af pressemeddelelsen.

Det er ifølge Christian Nikolaj Petersen udtryk for, at karkirurgerne er blevet bedre til at lære af hinanden:

- Det er meget glædeligt, at vi kan se i tallene, at vores kolleger i hele landet handler på variationen og tager ved lære af de bedste, så patienterne får en bedre behandling.

Der er dog stadig noget at arbejde med, påpeger han.

- Selv om variationen er blevet mindre, så er den højeste amputationsrate stadig dobbelt så høj som den laveste. Selv om der skal være spredning, så er alle enige om, at den spredning er for høj, siger Christian Nikolaj Petersen.

42 patienter landet over har indtil videre fået erstatning for en amputation, der muligvis kunne være undgået.

129 har fået afslag, og 231 patienter afventer en afgørelse, viser tal fra Patienterstatningens hjemmeside.

