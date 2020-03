Færre folkeskoleelever søger ind på erhvervsuddannelserne

DI opfordrer til, at man fokuserer mere på at få unge voksne til at søge ind på erhvervsuddannelserne.

Andelen af unge, der søger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, er faldet en smule sammenlignet med sidste år.

Det viser søgetallene, der torsdag er offentliggjort på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Søgningen til erhvervsuddannelserne er således faldet til 19,9 procent i år fra 20,1 procent sidste år.

Regeringens mål er, at mindst 25 procent skal vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Udviklingen ærgrer Dansk Industris erhvervsuddannelseschef, Lone Folmer Berthelsen.

- Det er ærgerligt, men forventet, at det politiske mål, om at 25 procent af de unge fra 9. og 10. klasse skal starte på en erhvervsuddannelse, ikke bliver nået i 2020.

Andelen af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse har i flere år ligget stabilt lige omkring 20 procent.

- Det viser, at mange unge ikke er klar til at vælge en erhvervsuddannelse lige efter folkeskolen – og det hverken kan eller vil vi tvinge dem til, siger Lone Folmer Berthelsen.

Hun påpeger, at erhvervsuddannelserne er mere end en ungdomsuddannelse, og også optager mange unge over 18 år.

Derfor mener hun, at man i stedet skal fokusere mere på at få flere unge voksne til at søge.

- Vi skal sikre, at eksempelvis studenter i langt højere grad bliver opmærksomme på de mange muligheder, erhvervsuddannelserne åbner for dem, siger hun.

Derfor glæder DI sig over, at Folketinget for nylig besluttede, at gymnasieelever fra næste år også skal have vejledning om erhvervsuddannelserne.

Men det kan ikke stå alene, mener DI's erhvervsuddannelseschef.

- Vi mener også, at der er behov for at sætte et måltal for de unge voksne for at sikre, at der er flere kræfter, der understøtter et fokus på at få endnu flere også fra den gruppe ind på erhvervsuddannelserne, siger hun.

/ritzau/