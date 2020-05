Færre går til screening for brystkræft under coronakrisen

Kræftens Bekæmpelse frygter, at nogle falder helt ud af screeningsprogram for brystkræft efter coronakrisen.

Danske kvinder mellem 50 og 69 år inviteres fortsat til undersøgelse for brystkræft, selv om sundhedsvæsnet har måttet omstille sig for at håndtere coronavirusset.

Men fra de fem regioner lyder det, at flere kvinder end sædvanligt aflyser eller simpelthen ikke dukker op til den tid, de har fået tildelt.

I Region Midtjylland gennemførte 68 procent af de inviterede kvinder undersøgelsen for brystkræft i perioden 12. marts til 30. april i år mod 84 procent i samme periode sidste år.

Der kan være flere forklaringer, vurderer Berit Andersen, professor og ledende overlæge ved Afdelingen for Folkeundersøgelser på Regionshospitalet Randers.

- Folk var nok forvirrede især i starten, fordi de opfattede det sådan, at alt, der ikke er akut, er aflyst. Dertil kommer, at de mest udsatte borgere har fået at vide igen og igen, at de skal blive hjemme, siger hun.

En del af kvinderne kan også have haft symptomer, der har gjort, at de ikke har kunnet møde op.

- Vi har haft en generel opmærksomhed på, at kvinderne ikke må have symptomer på Covid-19, når de møder op til brystkræftscreening, siger Berit Andersen.

I Region Hovedstaden plejer omkring 80 procent at gennemføre undersøgelsen, mens det i marts og april var henholdsvis 59 og 69 procent.

I Region Nordjylland skønnes det, at cirka 25 procent af de kvinder, der har fået tilbudt en tid siden medio marts 2020, har aflyst. Det drejer sig om godt 100 kvinder. Normalt er det kun omkring fem procent, der aflyser.

I regionerne forventer man, at en del af kvinderne gennemfører undersøgelsen på et senere tidspunkt. Nogle kan allerede have gjort det.

Men hos Kræftens Bekæmpelse er overlæge Janne Villemoes Bigaard bekymret for, at nogle falder fra.

- Jeg kan godt forstå, at flere kan være nødt til at aflyse. Men jeg kan være bekymret for, om de så får bestilt en ny tid. Det er bare så vigtigt, siger hun.

Regionerne gennemfører screening for brystkræft, men indkalder typisk færre end normalt i øjeblikket.

I Region Midtjylland var der således booket 6935 kvinder i perioden 12. marts 2020–30. april 2020. I samme periode i 2019 var der booket 10.268 kvinder.

- Vi har ikke inviteret helt så mange, som vi plejer, blandt andet for at kunne holde den nødvendige afstand. Især i starten var vi tilbageholdne, siger professor Berit Andersen.

