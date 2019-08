Færre homoseksuelle mænd bliver smittet med syfilis

Antallet af syfilissmittede homoseksuelle mænd faldt i 2018, mens det stagnerede blandt heteroseksuelle.

Efter næsten 18 års stigning faldt antallet af syfilistilfælde i 2018 blandt mænd, der har sex med mænd (MSM).

Blandt heteroseksuelle mænd og kvinder er antallet stagneret.

Det viser en undersøgelse af syfilistallene for 2018 i Danmark, som Statens Serum Institut (SSI) har foretaget.

I 2018 blev der registreret 526 tilfælde af syfilis, og 84 procent af tilfældene forekom blandt mænd. I 2017 lå det tal på 89 procent.

En af grundene til faldet over de senere år er, at MSM-miljøet har været gode til at lade sig teste med jævne mellemrum, vurderer Jørgen Skov Jensen.

- Mange mænd, som har sex med mænd, har også sex med kvinder, så når deres bidrag til smittetrykket i befolkningen er mindre, så bliver der færre smittetilfælde, forklarer han.

Syfilis har ellers været sjælden i Danmark i perioden 1994 til 2001, hvor der blev anmeldt under 20 tilfælde om året.

Siden årtusindskiftet skete der dog en stigning, og i 2015 var antallet af syfilistilfælde helt oppe på 777.

Det skyldes flere ting, vurderer Jørgen Skov Jensen, som er overlæge og ph.d. ved afsnit for reproduktions mikrobiologi ved SSI.

- Et rimeligt bud er, at der ikke har været helt den samme kondombrug, efter at vi fik god behandling af hiv, som der var, da aids-skrækken var på sit højeste.

- Desuden er der generelt et smittepres fra resten af verden. Særligt i MSM-gruppen har mange syfilis, så når folk rejser meget, er der risiko for at få det ind i miljøet, siger han.

Overordnet er situationen med seksuelt overførbare infektioner i Danmark ikke nær så bekymrende som i andre lande, konstaterer Jørgen Skov Jensen.

- Sygdommene er ikke forsvundet, men stigningstakten, som vi så for 5-10 år siden, er aftagende i øjeblikket, og det glæder vi os over.

- Det ser anderledes ud andre steder i verden, for eksempel i England. Der stiger syfilis stadig voldsomt år til år, så de er ret interesserede i, hvad vi har gjort for at mindske det, forklarer han.

