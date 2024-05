Færre i uddannelse: Gymnasiet har sejret sig selv ihjel

Ni ud af ti unge går ikke direkte videre til en ny uddannelse efter gymnasiet, og hver fjerde er slet ikke i gang med en uddannelse tre år efter studentereksamenen.

Det viser tal i en ny rapport fra Danmarks Statistik.

Et er, at langt de fleste unge holder pause efter gymnasiet, men den mest påfaldende udvikling er, at hver fjerde student slet ikke er i gang med en ny uddannelse, tre år efter at huen er kommet på hovedet.

Det siger Alexander Søndergaard, der er underdirektør for politik og analyse i SMVdanmark, der repræsenterer små- og mellemstore virksomheder.

- Tallene viser, at det almene gymnasie har sejret sig selv ihjel. Alt for mange unge vælger den gymnasiale vej, uden at kunne bruge det, de lærer, til at komme videre i livet bagefter.

- Det understreger med al tydelighed, at den gymnasiale vej i vores uddannelsessystem er i stykker, siger Alexander Søndergaard.

Ifølge SMVdanmark ligger den store opgave i at få flere af de unge til at overveje en erhvervsuddannelse, fordi det vil give store gevinster for samfundet. ’Gymnasiet er blevet et automatvalg for de unge’, som underdirektøren kalder det.

Debatten om de unges lange pauser efter gymnasiet indeholder dog flere nuancer.

Ifølge professor og centerleder ved Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet, Noemi Katznelson, er der en lang række styrker ved, at de unge vælger den længerevarende pause væk fra uddannelsessystemet.

- Man kan faktisk omvendt også sige, at det er i pausen efter gymnasiet, at man lærer alt muligt andet, siger Noemi Katznelson.

- Der er mange unge, der arbejder som ufaglært i den pause. Dermed får de kendskab til andre typer af job, end de måske kommer til senere i livet, siger professoren.

Det, at hver fjerde ikke er kommet i gang med en ny uddannelse tre efter gymnasietiden, er en stigning.

Sidste år var tallet 23 procent, og for ti år siden var det 14 procent, der ikke havde påbegyndt et nyt studie.

