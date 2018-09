Færre kriminelle udlændinge er sendt til afsoning i hjemlandet

Sidste år blev 14 kriminelle udlændinge sendt hjem for at afsone straf. I år er indtil videre ni sendt ud.

Kriminelle udlændinge har intet at gøre i danske fængsler. Det er der bred politisk enighed om i Danmark. Alligevel er stadig færre udlændinge de seneste år blevet sendt hjem til afsoning.

I år er det indtil videre kun lykkedes at sende ni kriminelle udlændinge til afsoning i deres hjemland.

Det oplyser Justitsministeriet til Ritzau, efter at ministeriet har oplyst i et folketingssvar, at 14 udlændinge blev sendt hjem for at afsone deres straf sidste år.

Det lave antal hjemsendelser vækker opsigt på Christiansborg.

- Det lyder utrolig lavt, siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod.

SF's retsordfører, Karsten Hønge, kalder det "forrykt".

- Jeg kan nærmest høre latteren helt fra Rumænien. Først begår man en forbrydelse, hvorefter Danmark skal betale for kost og logi, siger han.

Hjemsendelserne er markant færre end de foregående år, hvor folketingspolitikere og ministre ellers har været enige om, at for få blev sendt ud.

I 2013 blev 34 udlændinge sendt til afsoning i hjemlandet, i 2014 var tallet 31. I 2015 blev 29 sendt hjem, i 2016 var det 26.

Forklaringen skal til dels findes i en dom fra maj sidste år. Her satte Højesteret en stopper for at udlevere tre kvinder og en mand til Rumænien.

Det skete med henvisning til, at forholdene i de rumænske fængsler var så dårlige, at det var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Siden har Rumænien stillet garanti om bedre pladsforhold. Og i maj i år godkendte Højesteret en udlevering af en rumænsk mand til Rumænien med henvisning til den garanti.

Sagerne fik Justitsministeriet til at sætte alle overførsler af kriminelle i bero. Men nu håber ministeriet på, at der for alvor kan komme skub i overførslerne.

Justitsminister Søren Pape Poulsen forklarer, at det er forbundet med "praktiske udfordringer" at sende kriminelle hjem til afsoning. Blandt andet godkendelsesprocedurer i hjemlandet.

- Vi er stadig langt fra at være i mål, og derfor fortsætter arbejdet for fuld tryk, så færre udlændinge fylder op i de danske fængsler, udtaler han i en skriftlig kommentar.

Ud over Rumænien er der også problemer med fængselsforholdene i Bulgarien, Ungarn, Letland og Litauen, der kan gøre det vanskeligt at overføre fanger.

Udlændinge, altså folk uden dansk statsborgerskab, udgjorde 27,8 procent af de indsatte i de danske fængsler i 2017.

Ifølge Kriminalforsorgen sad der per dag i gennemsnit 218 udvisningsdømte udlændinge i de danske fængsler i 2017.

En anden statistik fra Kriminalforsorgen viser, at der 30. november 2017 sad 123 rumænske statsborgere i danske fængsler. Det gør rumænerne til den største gruppe i fængslerne efter danskerne.

/ritzau/