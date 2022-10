Færre og færre danskere bor i deres barndomskommune. Andelen af 35-årige, der bor i den kommune, som de afsluttede grundskolen i, er faldet de seneste år.

Det viser en kortlægning fra Momentum, der er KL's nyhedsbrev.

Momentum har set på alle årgangene født mellem 1971 og 1987 og hvor stor en andel, der som 35-årige bor i den kommune, de boede i som 15-årige.

Mens 43,5 procent af 1971-årgangen boede i samme kommune, er det samme kun gældende for 38,7 procent af 1987-årgangen.

I bunden af listen ligger Brønderslev Kommune.

Kommunen er gået fra, at knap halvdelen af årgangen fra 1971 blev boende eller flyttede tilbage som 35-årige, til at kun en tredjedel gør det i dag. Faldet lyder på 16,3 procentpoint.

Det ærgrer borgmester Mikael Klitgaard (V). Han siger til Ritzau, at den væsentligste årsag er, at de unge søger mod storbyerne for at få en uddannelse.

- Så vænner de sig til livet der, og så kan det være meget svært at få dem tilbage. Derfor vil vi gerne have nogle uddannelsesinstitutioner.

Særligt kniber det i kommunens helt små byer med for eksempel 700 indbyggere.

- Her kan det være svært at låne penge til en bolig, at holde gang i købmanden. Det bliver sådan en negativ og besværlig trend, siger Mikael Klitgaard.

Aalborg ligger omvendt i toppen over kommuner, hvor flest enten bliver hængende eller vender tilbage til.

Fra 1971-årgangen var det 55,2 procent. Det tal er steget 3,7 procentpoint til 58,9 procent for 1987-årgangen, viser Momentums kortlægning.

/ritzau/