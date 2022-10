Færre plejehjemsbeboere får corona selv om smitten stiger

Flere og flere danskere bliver smittet med coronavirus i disse uger, hvor efteråret er sat ind.

Men på landets plejehjem går tendensen den anden vej, viser den seneste tendensrapport fra Statens Serum Institut.

Her har man set et fald i smitten fra starten af oktober.

Det kan ifølge overlæge Bolette Søborg hænge sammen med, at plejehjemsbeboere og de ældste over 85 år siden 15. september er blevet tilbudt boosterstik mod covid-19.

- Samtidig med at vi ser stigende smitte i samfundet i denne uge, så ser vi faldende smitte blandt plejehjemsbeboere og personer over 80 år.

- Det passer med, at det er de første, som blev tilbudt en boostervaccination mod covid-19 her i efteråret, siger hun i en nyhed på seruminstituttets hjemmeside.

Mens færre af de ældste får en positiv covid-19-test i øjeblikket, er det generelle billede for hele landet stigende smitte.

Antallet af bekræftede smittede i uge 40 var på 161 tilfælde per 100.000 indbyggere.

Ugen før var det 144 tilfælde, fremgår det af tendensrapporten.

Det er en forventet udvikling, lyder det fra overlægen i seruminstituttet.

- Vi ser igen i denne uge en stigning i antallet af smittede samt i overvågningen af covid-19 i spildevand.

- Stigningen falder sammen med en forventet sæsoneffekt af covid-19 med en stigning i smitte i efterår- og vintermånederne, siger Bolette Søborg.

Efterårets vaccinationsprogram blev sat i gang for de ældste i midten af september, og fra 1. oktober er vaccinen et tilbud til alle over 50 år.

I gruppen over 85 år har 57 procent taget imod tilbuddet, og i gruppen over 50 år har indtil videre 26 procent sagt ja tak, fremgår det af tal hos Sundhedsstyrelsen.

Aktuelt er 507 personer med covid-19 indlagt på landets sygehuse. Hvor stor en andel, der er indlagt på grund af coronavirus, er ikke oplyst.

/ritzau/