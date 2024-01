Færre sendes på operationsbordet via sundhedsforsikring

Operationsstuerne landet over tager imod færre patienter med smerter i ryg, knæ eller skuldre gennem private sundhedsforsikringer.

Det viser tal fra en af Danmarks største udbydere af private sundhedsforsikringer, pensionsselskabet PFA.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at fra 2018 til 2023 er antallet af operationer faldet med 20 procent.

Til gengæld er der skruet op for fysiske behandlinger som osteopati og fysioterapi.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er ikke altid en operation, der skal til. Ofte ser vi, at genoptræning har langt større smertelindrende effekt end en operation, siger Rikke Bay Haaber, der er chef for strategisk sundhed hos PFA, til Ritzau.

Til Politiken melder den største udbyder af private sundhedsforsikringer, Dansk Sundhedssikring, også om færre operationer. Her er der tale om et fald på 24 procent på ortopædkirurgi fra 2019 til 2023, mens 18 procent flere er blevet sendt til fysioterapi i samme periode.

- Det er et resultat af en målrettet indsats på området, som har handlet om at have en mere konservativ tilgang til operationer, siger Rikke Bay Haaber.

Hun tilføjer, at PFA selvfølgelig fortsat opererer dem, der virkelig har brug for operation.

I praksis betyder det, at PFA er gået fra som automatik at videresende eksempelvis knæskader til kirurger til at have en tværfaglig tilgang med et større team, der vurderer den enkelte patient eller kunde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rikke Bay Haaber understreger, at det ikke er en økonomisk øvelse for PFA. Det handler om, hvad der er bedst for patienten.

- Til at starte med handler det i virkeligheden om at gøre det rigtigt første gang, siger hun.

- Noget af det, der er allerdyrest for os, det er, hvis vores kunder bliver langtidssyge. Det er der, vi har store udbetalinger som pensionsselskab til vores kunder.

Ifølge Rikke Bay Haaber peger PFA's data på, at jo færre operationer, der er på området, jo færre udgifter har pensionsselskabet på langtidssygemeldinger.

/ritzau/