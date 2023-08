Færre smadrede flasker efter årets puttefest i Dyrehaven

Naturstyrelsen stod igen i år med oprydningen, efter at tusindvis af unge har festet natten igennem.

Det var et "voldsomt syn", der mødte styrelsen, da de nåede Dyrehaven lørdag morgen efter årets puttefest.

Glasskår, efterladt tøj, dåser, tuscher, plastikaffald og nikotinposer lå spredt udover græsset.

Det siger Stella Blichfeldt, der er naturvejleder i Naturstyrelsen.

- Det der er det fantastiske, det er, at omkring 30 til 40 frivillige kom og hjalp. Vi har fået ryddet rigtig fint op i løbet af et par timer, siger hun.

Dog påpeger hun, at det kun er en lille håndfuld af de frivillige, som enten er elever eller forældre, der har berøring med festen.

- Resten er mennesker, der har ekstra tid til at hjælpe. Vi er meget taknemmelige.

De såkaldte puttefester finder sted, når et nyt skoleår i gymnasiet begynder. Det foregår tit i parker, hvor den måske mest kendte er festen i Dyrehaven i Nordsjælland. Her deltager tusindvis af unge.

Modsat festivaler og fester på skolen, er der som oftest ikke noget opsyn med de unge.

Inden festen i Dyrehaven løb af stablen, har flere frarådet unge at møde op til festerne, heriblandt gymnasier og Naturstyrelsen selv.

- Puttefesten er ikke et arrangement, vi har givet tilladelse til. Og det efterlader en uønsket opgave for styrelsen, som skal rydde op, siger Stella Blichfeldt.

Dog siger hun, at der har været lidt mindre affald og lidt færre smadrede flasker til dette års puttefest sammenlignet med sidste år.

Der har været nogenlunde samme deltagerantal som sidste år, der lå på omkring 6000 unge mennesker. Stella Blichfeldt tror, at den mindre mængde af affald skyldes, at de unge nok er kommet lidt senere i år på grund af opfordring fra skoler om ikke at deltage.

- Opfordringen er nok ikke lykkedes. Men de er kommet lidt senere på aftenen, så de samlede antal timer derude har været kortere, siger hun.

Det værste er lørdag middag ryddet op i Dyrehaven, og ifølge naturvejlederen er det igen rart at komme for gæster og hjortevildt. Men i løbet af den næste uge vil styrelsen fortsætte med at rydde "forbandede glaskår, nikotinposer og cigaretskodder" op.

