Færre tidlige fødsler under corona - men ikke i Danmark

Færre af verdens børn blev født for tidligt under coronanedlukningerne, hvor folk i vidt omfang blev sendt hjem for at arbejde i privaten.

Det viser et meget stort internationalt studie af 52 millioner fødsler i 26 lande, heriblandt Danmark.

Undersøgelsen viser et fald i antallet af for tidlige fødsler på 3-4 procent i de første fire måneder af den verdensomspændende coronanedlukning.

Faldet gjaldt alene i højindkomstlande ligesom Danmark. Men faldet kom hverken i Danmark eller i vores nabolande Norge og Sverige.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og det overrasker forskerne.

Lars Henning Pedersen, læge og professor ved Kvindesygdomme og Fødsler på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet står for de danske data i undersøgelsen.

Og det store antal data gør det muligt at lede efter flere sammenhænge end normalt.

- For eksempel ser vi ingen målbar nedgang i tidlige fødsler i Region Midtjylland, der indgik som de danske data i studiet, siger han.

Region Midtjylland anses befolkningsmæssigt som et repræsentativt billede på hele Danmark.

- Man kan spekulere i, at det skyldes, at den mulige årsag til de tidlige fødsler ikke ændrede sig mærkbart fra før nedlukningen i Danmark.

- Det kunne for eksempel være, at det som gravid under nedlukningen var lige så stressende at være hjemme som at være fysisk på arbejde. Måske fordi man skulle hjemmeskole sine børn, samtidig med at man fortsatte sit arbejde online, siger Lars Henning Pedersen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Projektet er blandt de første analyser i stor skala af fødsler i coronaens tidlige fase.

At forholdene verden over ændrede sig så markant på grund af nedlukningerne, gav forskerne en unik mulighed for at sammenlige data om fødsler fra før og under nedlukningen.

Mette Bliddal er uddannet jordemoder samt lektor på Klinisk Institut på Syddansk Universitet og har forsket i corona og graviditet.

Hun siger, at det også kan spille ind, at nogle lande - som Danmark - i forvejen havde færre for tidlige fødsler.

- Dermed er det jo også sværere at bringe tallet endnu længere ned, siger hun.

/ritzau/