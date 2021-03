Færre udlændinge udrejste frivilligt med dansk støtte i 2020

Corona er formentlig årsag til, at færre personer anvendte repatrieringsordning i 2020, vurderer ministerium.

I alt 349 udlændinge rejste i 2020 frivilligt fra Danmark til deres hjemland med økonomisk støtte fra Danmark.

Det er 153 færre end i 2019, hvor antallet var det højeste i mange år. Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Ifølge ministeriet skyldes faldet formentlig den begrænsede mulighed for rejseaktivitet på grund af coronapandemien.

- Det er godt nyt, at det samlede tal trods corona er på nogenlunde niveau som tidligere år.

- Jeg kunne have frygtet, at pandemien ville få folk til at afstå fra at bruge ordningen. Men det ser heldigvis ikke ud til at være tilfældet, siger udlændinge og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i pressemeddelelsen.

De 349 personer er rejst hjem via repatrieringsordningen. Det er en ordning, hvor udlændinge tilbydes et beløb for at forlade Danmark.

Borgerne kan få op til mellem 100.000 og 200.000 kroner til at dække rejseudgifter, integrationsudgifter og sygesikring.

Selv om der blev konstateret et generelt fald i antallet af personer, der rejste hjem via ordningen, var der en stigning blandt syrere. 137 syrere vendte sidste år frivilligt hjem med økonomisk støtte via ordningen.

Året før var tallet 100. Syrerne er dermed den nationalitet, hvor klart flest benytter sig af ordningen.

- Flere syrere rejser hjem med en pose penge fra den danske stat. Det er godt nyt. Det viser, at vores håndfaste hjemrejsepolitik virker, siger Tesfaye.

Senere i år fremlægger regeringen et lovforslag, der gør, at kommunerne fremover skal invitere langtidsledige udlændinge til en dedikeret repatrieringssamtale.

Her skal de langtidsledige udlændinge have at vide, hvor mange penge de kan få for at rejse hjem og bosætte sig i deres hjemlande.

- Vi skal have endnu flere til at rejse hjem fremover, siger Mattias Tesfaye.

/ritzau/