* Færre personer kom til skade i trafikken i marts måned end i nogen anden måned, siden Vejdirektoratet begyndte at opgøre statistik på området i 1985.

* Fra den 13. marts til den 10. maj gav nedlukningen af samfundet en nedgang i vejtrafik på landsplan på cirka 40 procent.

* Det betød et fald i luftforureningen fra vejtrafikken på cirka 35 procent, viser et notat fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

/ritzau/