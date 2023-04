Færre unge vælger en erhvervsuddannelse

Sammenlignet med sidste år falder antallet af unge, som vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.

Det viser nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet, som fortæller, hvor afgangseleverne har søgt ind.

I 2022 søgte 20 procent af de unge ind på en erhvervsuddannelse efter at have afsluttet enten 9.- eller 10. klasse. Det tal er faldet til 19,4 procent i år.

- I dag oplever jeg, at mange unge ikke kender de forskellige muligheder godt nok. Derfor vil regeringen fremlægge forslag, der skal hjælpe de unge og deres forældre til at træffe beslutningen, lyder det i en pressemeddelelse fra børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S).

I pressemeddelelsen oplyser ministeriet, at omkring 64.000 unge har sendt en ansøgning til landets ungdomsuddannelser indtil videre.

Sidste år søgte 72,6 procent ind på en gymnasial uddannelse. Det tal stiger ifølge ministeriet med 1 procent i år. Af pressemeddelelsen fremgår det, at den største stigning sker på hhx-uddannelser.

Det har tidligere været en målsætning, at 30 procent af unge skal søge ind på en erhvervsuddannelse, når de forlader folkeskolen. I januar oplyste Mattias Tesfaye, at man ønsker at skrotte den målsætning.

Også landets htx-uddannelser oplever tilbagegang, lyder det i pressemeddelelsen. I 2022 søgte 8,8 procent ind på en htx-uddannelse. Det fremgår ikke, hvor stor en procentdel som har søgt ind på htx i år.

Lige som sidste år ønsker mere end halvdelen af de unge, som bliver færdige med 9. klasse til sommer, at starte i 10. klasse efter sommerferien.

To ud af tre af dem vil gerne tilbringe året på en efterskole. Det er en stigning sammenlignet med sidste år, fremgår det af pressemeddelelsen. Samtidig faldet antallet af unge, som vælger at tage 10. klasse på en folkeskole.

/ritzau/